Red Bull Salzburg bleibt ungefährdet: Die Joker im Angriff gaben ein Lebenszeichen

Salzburg bleibt 2021 ohne Gegentor. Für den Höhepunkt beim 2:0 im Cup gegen Austria Wien musste bis zur 89. Minute gewartet werden.

Von den vergangenen 46 Spielen im österreichischen Fußballcup seit 2013 hat Red Bull Salzburg nur eines verloren. Nämlich das Finale 2018 gegen Sturm Graz. Das 2:0 gegen Austria Wien am Samstag im Viertelfinale war bereits der 16. Sieg in Serie. Die Truppe von Trainer Jesse Marsch ist auf dem besten Weg, wie schon in den beiden vergangenen Jahren den Titel im ÖFB-Cup nach Salzburg zu holen. Marsch freute sich nicht nur über eine erneut starke Leistung in der Defensive, sondern ...