Red Bull Salzburg blickt auch mit Sorge zum Afrika-Cup

Corona erwischte Red Bull Salzburg: Sechs Profis mussten zum Start passen. Quarantänegefahr besteht auch für Camara und Onguéné.

Mit einem Minikader hat Red Bull Salzburg am Samstag das Training für die Frühjahrssaison 2022 aufgenommen. Trainer Matthias Jaissle fehlten unter anderem sechs Spieler, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Diese sollten bald wieder in den Übungsbetrieb einsteigen können. Und dennoch bleibt die Coronagefahr hoch. Vor allem, weil mit Mo Camara und Jérôme Onguéné zwei wichtige Spieler für Mali bzw. Kamerun beim Afrika-Cup in Kamerun dabei sind. Und dort ist die Gefahr einer Ansteckung sehr hoch.

Im ...