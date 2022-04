Red Bull Salzburg blüht in der Rapid-Viertelstunde auf

Dank eines Treffers von Luka Sučić in der Schlussphase beim 2:1 gegen Austria Wien hat Red Bull Salzburg am Sonntag im Rückspiel den ersten Matchball im Titelkampf der Bundesliga.

Die Vorbereitungen auf die Meisterparty laufen bei Red Bull Salzburg auf Hochtouren. Nach dem 2:1 bei der Wiener Austria haben die Bullen am Sonntag im Rückspiel gegen die Wiener in der eigenen Red-Bull-Arena Matchball, um den neunten Meistertitel in der Fußball-Bundesliga endgültig zu fixieren. Mit einem Sieg gegen die Austria wäre die Truppe von Trainer Matthias Jaissle dann bei mindestens zwölf Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Sturm Graz vier Runden vor Saisonende nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. ...