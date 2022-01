Red Bull Salzburg brach Rekorde: Wöber überzeugt als Herr der Lüfte

Red Bull Salzburg stellte in der vergangenen Herbstsaison Rekorde auf. Bullen-Abwehrchef Maximilian Wöber hatte am häufigsten die Lufthoheit.

Bevor Fußballmeister Red Bull Salzburg mit den Coronatests am Donnerstag die Frühjahrssaison 2022 eröffnet, fanden diese am Montag bereits bei Austria Klagenfurt, Ried, Altach und Austria Wien statt. Die Bullen gehen auch nach der Punkteteilung nach 22 Runden wieder einmal als klarer Titelfavorit in das Spieljahr.

Eigentlich kann sich die Truppe von Trainer Matthias Jaissle im Kampf um den Titel, der auch die direkte Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League bedeuten würde, nur selbst schlagen. Zu eindrucksvoll ...