Red Bull Salzburg braucht alle Kräfte: Der Meister steht vor einem harten Monsterprogramm

Auf die Bullen warten beinharte Wochen. Bis 19. Dezember stehen fix 15 Pflichtspiele auf dem Programm. Eine 16. Partie könnte noch folgen.

Mit dem Training am Montag beginnt für Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg so etwas wie Teil zwei der Herbstsaison 2020. Teil eins wurde mit dem 7:1-Kantersieg vor einer Woche vor der zweiwöchigen Länderspielpause perfekt abgeschlossen. Die Truppe von Trainer Jesse Marsch erreichte alle gesteckten Ziele. In der Bundesliga liegen Andreas Ulmer und Co. mit dem Punktemaximum von zwölf Zählern aus vier Partien an der Spitze. Mit den beiden Siegen gegen Maccabi Tel Aviv qualifizierte sich der Serienmeister für die Gruppenphase ...