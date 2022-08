Red Bull Salzburg braucht die Ideen von Luka Sučić und Mo Camara wieder gefragt

Nach der Niederlage gegen Sturm Graz hat Bullen-Trainer Matthias Jaissle reagiert. Youngster Sučić rückte wieder in eine zentralere Position in der Offensive, dort setzte er mehr Akzente.

Schon seit zwei Jahren zählt Luka Sučić zu den größten Talenten bei Fußballmeister Red Bull Salzburg. In der vergangenen Saison ist dem Kroaten richtig der Durchbruch gelungen. Seine besten Leistungen zeigte der 19-Jährige als Ideengeber zentral hinter den Spitzen. In den Heimspielen am Sonntag gegen den WAC und eine Woche darauf am Samstag gegen Austria Klagenfurt wird der Serienmeister Genieblitze von Sučić mit überraschenden Pässen auch benötigen. Denn es ist davon auszugehen, dass die beiden Außenseiter versuchen werden, mit extremer ...