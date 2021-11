Red Bull Salzburg braucht im Millionenspiel in Lille mehr Kaltschnäuzigkeit

Red Bull Salzburg blieb beim 0:0 gegen die Admira erstmals nach 43 Heimspielen ohne Torerfolg. Im Highlight in der Champions League in Lille müssen die Bullen kaltschnäuziger auftreten.

Erstmals hat Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg in der Saison 2021/22 ein Heimspiel in der Bundesliga nicht gewonnen. Vor dem vorentscheidenden Spiel am Dienstag in der Champions League in Lille gelang gegen die Admira nach

43 Partien in der Red-Bull-Arena auch kein Treffer. Am 10. März 2019 waren die Bullen gegen Sturm Graz über ein 0:0 nicht hinausgekommen. Und seit der 0:1-Pleite gegen die Admira in der Südstadt am 5. Dezember 2020 hatten die Salzburger dazu in jedem Ligaspiel zumindest ein Mal getroffen. Ohne Erfolgserlebnis fliegt die Truppe von Trainer Matthias Jaissle am Montag nach Lille. Für den Deutschen ist das aber kein großes Problem.

Im vorletzten Spiel der Gruppenphase in der Königsklasse des europäischen Fußballs könnten Andreas Ulmer und Co. gegen den französischen Meister mit einem Sieg den Aufstieg in das Achtelfinale fixieren. Damit würde ein Meilenstein im heimischen Fußball gesetzt. Noch nie gelang es einem österreichischen Club, in die K.-o.-Phase der Champions League einzuziehen. Das würde Millionen Euro bringen: 9,6 Millionen für den Aufstieg, 2,8 Millionen für den Sieg, 1,5 Millionen Zuschauereinnahmen im Achtelfinale.

Wollen die Salzburger die Sensation schaffen, dann wird der Meister gegen Lille abgebrühter, kaltschnäuziger, ruhiger und cleverer vor dem Tor der Franzosen, die in der Liga gegen Monaco zu einem 2:2 kamen, auftreten müssen. Denn gegen die Admira vergaben die Bullen alle Topchancen. Die besten Möglichkeiten vergab Brenden Aaronson, der aber als Ideengeber zeigte, dass er in Lille zu einem ganz wichtigen Spieler werden kann. Aufgrund der vielen herausgespielten Torchancen hielt sich auch die Kritik von Jaissle in Grenzen. Der Deutsche sah seine Mannschaft als "in allen Bereichen dominant". Nach den Unentschieden in Altach und Ried im Oktober war das Remis gegen die Admira aber der dritte Punkteverlust in den vergangenen fünf Ligaspielen gegen ein Team aus der unteren Tabellenhälfte. "Wir haben natürlich den Anspruch, diese Spiele zu gewinnen", meinte Jaissle, der aber einiges Positives aus der Partie mitnahm: "Die extreme Dominanz und die Leistung im Umschaltverhalten nach Ballverlusten waren wieder super."

Fast fahrlässig vergaben die Salzburger die besten Möglichkeiten. Und dann wurde dem Jaissle-Team auch noch ein klarer Elfmeter nach einem Foul an Karim Adeyemi vorenthalten. Warum der Video Assistant Referee nicht eingriff, blieb völlig unverständlich. Denn dass Referee Josef Spurny weiterspielen ließ, war eine klare Fehlentscheidung.

Brenden Aaronson hätte gegen die Admira der Mann des Tages werden und noch einmal richtig Selbstvertrauen für das Spiel in Lille tanken können: "Ich hätte mindestens ein Tor machen müssen." Jaissle macht sich aber überhaupt keine Sorgen: "Denn die vielen Chancen in den vergangenen Spielen sprechen für unsere Dominanz. Dafür müssen wir uns endlich belohnen." Jaissle ist für Lille positiv gestimmt: "Die Jungs sind so selbstbewusst, dass sie erhobenen Hauptes nach Lille fahren." Dort will Salzburg den Achtelfinaleinzug fixieren. Das wäre wichtig, weil ein Entscheidungsspiel am letzten Spieltag in der Red-Bull-Arena gegen Sevilla wegen des Lockdowns vor leeren Rängen stattfindet.