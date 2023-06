Red Bull Salzburg braucht neue Torjäger

Fußballmeister Red Bull Salzburg könnte viel an seiner Offensivkraft verlieren. Abwehrchef Strahinja Pavlović bleibt den Salzburgern aber zumindest noch eine Saison erhalten.

Benjamin Sesko (l.) und Sekou Koita setzten in den Spielen der Meistergruppe viele Akzente.

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg erzielte in der vergangenen Saison der Bundesliga die meisten Treffer. Großen Anteil daran hatten vier Angreifer, die in dieser Zusammensetzung in der neuen Saison Trainer Matthias Jaissle nicht mehr zur Verfügung stehen werden.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Bullen in der aktuellen Transferperiode ein Offensivquartett verlieren, das 39 Tore der insgesamt 67 Saisontreffer in der Liga erzielte. Benjamin Šeško gewann mit 16 Treffern die interne Schützenliste des Serienmeisters. Der slowenische Nationalspieler kam ...