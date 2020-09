Red Bull Salzburg bringt der Aufstieg fix 30 Millionen Euro

Für Red Bull Salzburg geht es um sportliche Ehre und um viel Geld. Ein Aus gegen Tel Aviv wäre daher ein doppelter Rückschlag.

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg befindet sich vor dem Rückspiel in der letzten Runde der Qualifikation zur Champions League am Mittwoch gegen Maccabi Tel Aviv im Höhenflug. Die Bullen haben in dieser Saison bisher alle Pflichtspiele gewonnen. Nach dem 2:1 gegen den israelischen Meister im Hinspiel vor einer Woche reicht den Salzburgern in der Red-Bull-Arena schon ein Remis, um zum zweiten Mal in Folge in die Gruppenphase der europäischen Königsklasse einzuziehen.

Die Bullen könnten sich sogar eine 0:1-Niederlage ...