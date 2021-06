Red Bull Salzburg bringt die Energie in das ÖFB-Team

Im ÖFB-Kader stehen acht Profis, die in Salzburg lernten, wie man die Gegner unter Druck setzt.

Am Mittwoch wird es für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf die Europameisterschafts-Endrunde erstmals so richtig ernst. Nach fast einer Woche Training in Bad Tatzmannsdorf testet die ÖFB-Auswahl gegen England. Dabei geht es für Österreichs Elitekicker auch darum, bei Teamchef Franco Foda einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen und sich für die Startformation zum EM-Auftakt am 13. Juni gegen Nordmazedonien zu empfehlen.

Gegen den krassen Außenseiter der Gruppe C mit dem Favoriten Niederlande sowie der Ukraine stehen die ...