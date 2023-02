Red Bull Salzburg: Das Aus ist bitter, aber keine Schande

Nach dem reifen Auftritt beim 1:0-Hinspielsieg hatten viele Salzburg-Anhänger die Hoffnung, dass die Bullen wieder einmal eine europäische Topmannschaft aus einem internationalen Bewerb werfen. Im Hexenkessel von Rom fand die junge Elf von Trainer Matthias Jaissle aber kein Rezept gegen einen Klassegegner. Während die Bullen zu Hause keinen Club fürchten müssen, muss in der Fremde alles zusammenpassen, damit die internationalen Topgegner ernsthaft gefordert werden können.

Auch wenn das frühe Aus in der Europa League bitter ist, können Kapitän Andreas Ulmer und Co. positiv auf ihre internationale Saison zurückblicken. In der Champions League hatten die Salzburger bis zum letzten Spieltag die Chance, neuerlich das Achtelfinale zu erreichen. Das Ausscheiden in der Europa League gegen den Tabellendritten der Serie A ist keine Schande. Nun heißt es aber volle Konzentration auf die Meisterschaft, denn der elfte Titel in Serie ist jetzt Pflicht.