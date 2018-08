Der serbische Kontrahent ließ die Generalprobe aus, Red Bull Salzburg holte sich beim 2:0 gegen Hartberg Selbstvertrauen vor dem Hinspiel am Dienstag.

TSV Hartberg hatte es schon schwer genug als Gegner von Red Bull Salzburg am Samstag. Der Aufsteiger in die Bundesliga mühte sich redlich in seinem ersten Ligaduell mit dem Serienmeister, konnte beim 2:0 der Gastgeber den vierten Sieg im vierten Spiel der Salzburger nicht verhindern. Doch es war überall bereits Roter Stern Belgrad präsent.