Red Bull Salzburg: Der Sommerfahrplan

Bis 25. Juni dürfen die Meisterkicker von Red Bull Salzburg urlauben. Dann beginnt das Unternehmen Champions League. In der Quali warten teils brisante Gegner.

Ab in den Urlaub, heißt es für einen Großteil der Profis von Fußballmeister Red Bull Salzburg ab 28. Mai nach der letzten Bundesliga-Runde bei Austria Wien. Nur für die Nationalspieler stehen noch Länderspiele auf dem Programm. Daher werden Stefan Lainer, Andreas Ulmer und Co. von Trainer Marco Rose noch einige weitere, zusätzliche freie Tage genehmigt werden. Saisonstart für den Serienmeister ist am 25. Juni mit dem ersten Mannschaftstraining in Salzburg-Taxham. Und schon in dieser ersten Übungseinheit wird man alles dem großen Ziel unterordnen: Erstmals in der Clubgeschichte soll die Gruppenphase der Champions League erreicht werden.

Trainingslager in Bramberg

Bereits vier Tage nach der Saisoneröffnung auf dem grünen Rasen testen die Salzburger am 29. Juni in Seekirchen gegen den dortigen Westligisten. Ab 30. Juni absolvieren die Bullen bis 7. Juli ihr Trainingslager in Bramberg/Wildkogel. Im Tophotel "Das Bramberg" wollen die Salzburger den Grundstein für eine neuerlich erfolgreiche Saison legen. Im Pinzgau werden auch zwei Testspiele ausgetragen, ehe nach der Rückkehr am 14. Juli in der Red-Bull-Arena der Tag der offenen Tür stattfindet. Die letzte Formüberprüfung vor Saisonbeginn steht am 18. Juli auf dem Programm. Ernst wird es dann am 21./22. Juli mit der ersten Runde im ÖFB-Cup. Den Cuptitel wollen die Bullen nach der Finalniederlage 2018 gegen Sturm Graz wieder an die Salzach holen.

Wichtiger, als den heimischen Cup zu gewinnen, ist es aber, den Meistertitel zum sechsten Mal in Serie nach Salzburg zu holen. Denn sollte sich der Champions-League-Sieger 2019 auch über die nationale Meisterschaft für die Königsklasse des europäischen Fußballs qualifizieren, dann steht Österreichs Meister 2019 fix in der Gruppenphase und erspart sich die mühsame Qualifikation. Diese Saison der Saisonen beginnt am 28./29. Juli mit der ersten Bundesliga-Runde.

Die Mühen der Quali-Spiele bleiben den Salzburgern diesen Sommer aber noch nicht erspart. Österreichs Fußballmeister startet das Unternehmen Champions League in der dritten Qualifikationsrunde. Diese wird am 23. Juli in Nyon ausgelost. Spieltermine sind der 7./8. August und der 14. August 2018. Sollten die Salzburger das entscheidende Play-off erreichen, finden die Partien am 21./22. August und am 28./29. August statt.

Red Bull Salzburg gehört sowohl in der dritten Qualifikationsrunde als auch im Play-off zu den gesetzten Mannschaften. Die Gruppenphase der Eliteliga beginnt am 18./19. September 2018.

Von AEK Athen bis YB Bern

Da sich nur vier Mannschaften über den Meisterweg für die Königsklasse qualifizieren können, steht die Truppe von Trainer Marco Rose schon zu Beginn der Saison gehörig unter Druck. Mögliche Quali-Gegner im Play-off sind neben Griechenlands Meister AEK Athen und Schwedens Titelträger Malmö, an dem die Bullen schon zwei Mal gescheitert sind, auch die Young Boys Bern. Der Schweizer Meister, den Ex-Bullen-Coach Adi Hütter zum ersten Titel seit 32 Jahren geführt hat, greift erst im Play-off in die Qualifikation ein, wird aber höchstwahrscheinlich nicht zu den gesetzten Teams gehören.

Sommerfahrplan Red Bull Salzburg