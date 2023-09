Red Bull Salzburg agierte sorglos: Die komplette Rotation ging völlig daneben

Salzburg-Trainer Gerhard Struber scheute sich nicht, fast allen Helden von Lissabon eine Pause zu gönnen. Nur - die neue Elf kam nicht in Schwung.

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder betont, dass Red Bull Salzburg über einen Topkader verfügt, jeder Spieler gleichwertig zu ersetzen ist. Das ist in Einzelfällen völlig richtig, aber wenn gleich neun Spieler, die in Lissabon in der Champions League den großen Favoriten zu Fall gebracht haben, dann im folgenden Spiel nicht in der Startelf stehen, wird deutlich, dass auch der Serienmeister weit hinter den Erwartungen zurückbleibt. Die personelle komplette Rotation von Gerhard Struber wirkte sich negativ auf die gesamte Spielweise aus. Allerdings sollte auch Salzburgs vermeintlich zweite Garnitur in der Lage sein, gegen Blau-Weiß Linz zumindest ungeschlagen zu bleiben. Eine Erkenntnis hat Struber vor den nächsten Aufgaben in drei Bewerben aber gewonnen: Aufgedrängt hat sich von den Bankdrückern keiner, die Qual der Wahl bleibt Struber vorerst erspart.

Überrascht von der kompletten Rotation der Bullen zeigte sich auch Linz-Trainer Gerald Scheiblehner. "Das habe ich nicht erwartet. Maximal vier Spieler hätte ich geglaubt, die neu in die Mannschaft kommen", betonte er. Die Rotation sei durchaus kein Nachteil für seine Truppe gewesen. "Wenn man so viele Spieler durchwechselt, sind die Automatismen nicht bei 100 Prozent." Gleich neun Wechsel könnten auch ein Signal an die Mannschaft gewesen sein, dass es gegen diesen Gegner auch reicht, wenn man halt auf dem Platz steht. Struber hat jenen Spielern, die zuletzt nicht so oft gespielt haben, das Vertrauen geschenkt. Aber sie alle haben ihn enttäuscht. Dennoch betonte der Bullen-Trainer. "Ich vertraue meinen Jungs. Wir haben einen Kader, wo jeder Spieler Vertrauen genießt, wo jeder Spieler richtig liefern kann." Nur nicht eben am vergangenen Samstag gegen Blau-Weiß Linz. "Daraus müssen wir lernen, um so etwas nicht ein zweites Mal passieren zu lassen." Struber, der nach dem großen Sieg in Lissabon nüchtern ohne große Euphorie analysierte, reagierte erneut wie ein Toptrainer: "In der Kabine war ich ganz ruhig und habe angesprochen, was wir auf dem Platz haben vermissen lassen", erzählte Struber. "Natürlich war ich kritisch."