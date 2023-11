Red Bull Salzburg: Diese Bullen fahren zur EURO 2024

Nach der erfolgreichen Qualifikation des ÖFB-Teams jubelten auch Luka Sučić mit Kroatien und Strahinja Pavlović mit Serbien.

Vom absoluten Stimmungshoch der österreichischen Fußballnationalmannschaft konnte sich Gerhard Struber am Dienstagabend aus nächster Nähe überzeugen. Der Cheftrainer von Red Bull Salzburg sah im Wiener Ernst-Happel-Stadion ein groß aufspielendes ÖFB-Team und war spätestens nach dem 2:0-Sieg gegen den viermaligen Weltmeister Deutschland auch davon überzeugt, dass die EM-Endrunde 2024 für Österreich ein sporthistorischer Erfolg werden könnte.

Einen Anteil am Erfolg soll im Idealfall auch der eine oder andere Bullen-Profi haben. In der laufenden EM-Qualifikation haben aus den Reihen des heimischen Serienmeisters vor allem Torhüter Alexander Schlager und Rookie Samson Baidoo überzeugt. Beide dürften dem EURO-Kader von Teamchef Ralf Rangnick angehören. Darüber hinaus haben sich die Salzburg-Stützen Strahinja Pavlović und Luka Sučić für die Europameisterschaft qualifiziert. Pavlovićs Serben lösten mit einem 2:2-Unentschieden gegen Bulgarien ihr allererstes EM-Ticket. Pavlović wurde dabei geschont, ansonsten ist er in der Innenverteidigung der "Orlovi" ("Die Adler") aber gesetzt. Mit Serbien könnten außerdem die Bullen-Profis Aleksa Terzić (derzeit verletzt) und Petar Ratkov (stand zuletzt im U21-Team) zur EURO 2024 nach Deutschland fahren.

Auch Luka Sučić ist mit Kroatien bei der EM-Endrunde vertreten. Beim 2:0-Erfolg gegen Lettland stand der "Zehner" der Bullen krankheitsbedingt nicht im Kader, im entscheidenden Quali-Finale wurde er beim 1:0 gegen Armenien eingewechselt. Kroatien wurde hinter der Türkei Gruppenzweiter und wird am 2. Dezember aus Topf 3 gelost. Ein Duell mit Österreichs Nationalelf (Topf 2) ist damit möglich, genauso wie ein Aufeinandertreffen mit Serbien (Topf 4).

Für Israel und Red-Bull-Profi Oscar Gloukh hingegen war nach der 1:2-Niederlage gegen Rumänien die Chance auf eine direkte EM-Teilnahme dahin. Gloukh und Co. müssen nun auf das Play-off im März 2024 hoffen. Ein Schicksal, das der Israeli mit Amar Dedić und Bosnien-Herzegowina teilt. Im EM-Play-off werden noch drei Tickets für die Endrunde von 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland ausgespielt.

Verletzungsupdate: ÖFB-Teamspieler Samson Baidoo konnte bei Red Bull Salzburg das Training aufgrund von Adduktorenproblemen immer noch nicht aufnehmen und droht genauso wie Kapitän Andreas Ulmer (Knöchel) für das Bundesliga-Heimspiel am Samstag (17 Uhr) gegen den TSV Hartberg auszufallen. Salzburgs Sportdirektor Bernhard Seonbuchner ist erkrankt und damit ebenfalls absent.