Red Bull Salzburg droht den Rivalen: "Schwächer werden wir nicht"

Red Bull Salzburg steht vor der dritten großen Bewährungsprobe innerhalb einer Woche. Am Samstag versucht Vizemeister Sturm Graz, den Fußballmeister im Topduell zu stoppen.

Besser hätte der Saisonstart für Red Bull Salzburg nicht verlaufen können. Die Truppe von Trainer Matthias Jaissle tankte vor dem heimischen Topduell am Samstag bei Vizemeister Sturm Graz enorm viel Selbstvertrauen. Die erste Runde im ÖFB-Cup wurde von den Bullen ebenso souverän gemeistert wie das Eröffnungsspiel in der Liga gegen den Tabellendritten der vergangenen Saison, Austria Wien. Am Mittwoch besiegten die Salzburger dann auch noch im Test den englischen Vizemeister Liverpool. Und national sind die Salzburger seit 27. April 2022 ...