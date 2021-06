Red-Bull-Salzburg-Duo Berisha und Adeyemi jubelt über U21-EM-Titel

Die beiden Salzburg-Stürmer Mërgim Berisha und Karim Adeyemi dürfen sich seit Sonntag U21-Fußball-Europameister nennen. Das Duo feierte am Sonntagabend im Endspiel im Stadion Stozice von Ljubljana mit Deutschland gegen Portugal einen knappen 1:0-Erfolg.

Berisha stand bis zur 67. Minute auf dem Platz, Adeyemi wurde eine Minute später erst eingetauscht und sorgte für viel Schwung. Zum Matchwinner wurde der 22-jährige Lukas Nmecha mit seinem Tor in der 49. Minute.

Der Anderlecht-Akteur sicherte sich auch die Torjägerkrone. Die Deutschen beendeten damit zum besten Zeitpunkt eine Negativserie gegen die Portugiesen, denen man in den fünf Partien zuvor noch immer unterlegen war. Für die DFB-Truppe war es der insgesamt dritte Titelgewinn nach 2009 und 2017. Damals war Stefan Kuntz schon im Amt, für ihn endete damit das dritte Finale in Folge zum zweiten Mal mit einem Happy End.

Der in Berchtesgaden aufgewachsene Mërgim Berisha ist bereits seit seinem elften Lebensjahr im Red-Bull-Nachwuchs ausgebildet worden. Er gehörte 2017 dem Siegerteam in der UEFA Youth League unter Trainer Marco Rose an. Nach einigen Stationen als Leihspieler kehrte er 2020 zurück und überzeugte in der vorigen Saison in den Gruppenspielen der Champions League. Der Sohn kosovarischer Eltern ist zeitweilig auch im Visier des ÖFB gestanden, erteilte Einbürgerungsanfragen aber eine Absage.

Den 19-jährigen Adeyemi holte Red Bull Salzburg 2018 um drei Millionen Euro von Unterhaching.