Red Bull Salzburg ergreift ungewohnte Maßnahmen: Matthias Jaissle verschärft noch einmal die Intensität

Es bleibt spannend an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Vor den letzten fünf Runden der Saison spitzt sich der Kampf um den Titel noch einmal zu. Neben Red Bull Salzburg und Sturm Graz wittert auch der LASK noch eine kleine Chance, am Ende der Saison ganz oben zu stehen. Welche Maßnahmen die Salzburger ergreifen, um den Titel zu verteidigen.

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg hatte in den vergangenen Wochen mit großen personellen Problemen zu kämpfen. Gegen Rapid fehlten am vergangenen Mittwoch gleich zwölf Profis, darunter auch ganz wichtige Spieler, die im Kampf um den Meistertitel den Unterschied ausmachen können. Da kommt es Trainer Matthias Jaissle gerade recht, dass das nächste "Endspiel" um den zehnten Meistertitel in Serie erst am 7. Mai in der Red-Bull-Arena gegen Rapid stattfinden wird. Bis dahin sollte der eine oder andere Bullenkicker wieder in den ...