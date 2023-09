Red Bull Salzburg erhält Klarheit: Toptalent kündigt schon jetzt Abschied an

Es wird nicht überraschen: Fußballmeister Red Bull Salzburg verliert auch nach Ende der Saison 2023/24 einige Leistungsträger. Ein Youngster, der zum Stammspieler unter Trainer Gerhard Struber aufgestiegen ist, kündigte schon jetzt seinen Wechsel an.

Der Trainer von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg, Gerhard Struber, ist auf dem besten Weg, eine neue schlagkräftige Mannschaft für den Beginn der Champions League zu formen. In dieser ist der Däne Maurits Kjærgaard ein fixer Bestandteil. Ob als linker Verteidiger oder im Mittelfeld, das 20-jährige Toptalent überzeugte im bisherigen Saisonverlauf. Aber Struber muss sich wohl schon jetzt damit abfinden, dass Kjærgaard seine letzte Saison beim Serienmeister absolviert. Denn der Kapitän der dänischen Unter-21-Nationalmannschaft erklärte vor dem Testspiel am Montag gegen die Altersgenossen der Slowakei im Trainingscamp der Dänen in einem Interview, dass er die Bullen 2024 verlassen möchte. "Ich denke, ich habe jetzt eine größere Rolle auf und auch abseits des Platzes. Der Saisonstart war gut, wir haben

18 Punkte aus sechs Spielen. Wir spielen guten Fußball und haben neue Spieler bekommen, die uns weiterhelfen", sagte der Youngster zu "Tipsbladet". Und Kjærgaard, der ganz oben auf der Liste von Juventus Turin steht, betonte weiter: "Der Plan ist es, wenn alles gut geht, nächsten Sommer zu wechseln."In Salzburg steht der Youngster bis 2026 unter Vertrag. Unter 20 Millionen Euro werden die Salzburger den Mittelfeldspieler daher auch nicht ziehen lassen.