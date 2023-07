Red Bull Salzburg erlebte im Cup auch böse Überraschungen

Im ÖFB-Cup gibt es immer wieder Sensationen. Auch die SG Ardagger/Viehdorf träumt vom Coup.

Red Bull Salzburg dominiert seit der Saison 2011/12 den österreichischen Fußball-Cup fast nach Belieben. Nach dem ersten Titelgewinn holten die Salzburger in der Folge acht Mal den ÖFB-Cup und scheiterten ein Mal erst im Finale. In der vergangenen Saison war allerdings schon im Viertelfinale gegen Sturm Graz nach Elfmeterscheißen Endstation. Ein vorzeitiges Aus soll in der Saison 2023/24 vermieden werden.

Die Salzburger gehen auch wieder als Favorit in den Bewerb. Zum Auftakt gastiert der Serienmeister am Sonntag in der ersten Runde beim Regionalligisten SG Ardagger/Viehdorf (11 Uhr). Dort fiebert ein ganzes Dorf der Partie entgegen. Die Sportanlage platzt aus allen Nähten. Dank Zusatztribünen werden 2500 Fans erwartet. Und auch der Rasen des Sportplatzes wurde noch einmal bearbeitet, um beste Spielbedingungen zu schaffen. Das sollte vor allem den Salzburgern entgegenkommen.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Red Bull Salzburg im Cup schon öfters eine böse Überraschung gegen einen krassen Außenseiter erlebt hat.

2005 unterlagen die Salzburger schon in der 2. Runde gegen die Amateure von Austria Wien mit 0:1. Es war das erste Cupspiel nach dem Einstieg von Red Bull in Salzburg in das Fußballgeschäft. Die Stars der Bullen um Alexander Zickler wirkten zu überheblich . Damals kickte Bullen-Kapitän Andreas Ulmer noch bei der Wiener Austria und feierte einen Sensationssieg.

Wie auch 2008, als erneut die Amateure der Wiener Austria mit 2:1 gegen die Salzburger die Oberhand behielten. Die Wiener siegten im Achtelfinale sogar in der Bullen-Arena.

2010 gab es die nächste Enttäuschung für die Millionentruppe aus Salzburg, deren Trainer Huub Stevens hieß. Blau-Weiß Linz siegte in der 2. Runde mit 3:1. Nach 45 Minuten lagen die Bullen bereits mit 0:3 zurück.

2013 verpassten die Salzburger im eigene Stadion den Finaleinzig beim 1:2 gegen den FC Pasching, der vom Salzburger Gerald Baumgartner betreut wurde. Die Bullen führten zwar, agierten aber nicht couragiert genug.

Dass das gegen den Außenseiter Ardagger/Viehdorf, der in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Regionalliga Ost geschafft hat, am Sonntag nicht passiert, dafür wird Salzburg-Trainer Matthias Jaissle schon sorgen. "Beim ersten Pflichtspiel der Saison wollen wir überzeugend auftreten und unserer Favoritenrolle gerecht werden, um eine Runde weiterzukommen. Die ungewohnte Anspielzeit ist für uns auch deshalb kein Problem, weil wir ja auch vormittags trainieren", sagte der Bullen-Coach, der aber noch auf viele Spieler verzichten muss. Nicolas Capaldo (Knöchel), Fernando (Rücken), Daouda Guindo (Knie), Noah Okafor (Mittelfuß), Justin Omoregie (Rücken), Luka Sucic (Knie) und Moussa Yeo (Knie) stehen nicht zur Verfügung. Ob Leandro Morgalla (Knie) spielen kann, ist noch fraglich. Aber der Neuzugang schaffte durch gute Leistungen in der Vorbereitung den Sprung in den Profikader und könnte als rechter Verteidiger, wenn nötig, Amar Dedic, vertreten. "Ich freue mich wirklich sehr, dass die Saison endlich wieder losgeht. In so ein erstes Pflichtspiel geht man wohl immer mit 100 Prozent, wir tun das auf jeden Fall. Da ist es egal, wer der Gegner ist. Wir unterschätzen niemanden und wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden. Und wir bereiten uns auch so vor wie in der Bundesliga und reisen am Tag davor zum Spiel an", erklärte Dedic.

Eine Woche später starten die Salzburger in Altach in die Liga. Und Jaissle hofft noch auf Neuzugänge: "Meine Wunschliste ist immer lang. Der Prozess ist noch nicht final abgeschlossen, noch ist ein bisschen Zeit."