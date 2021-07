Red Bull Salzburg erwartet Tollhaus und hitzige Partie, aber Maxi Wöber freut sich darauf

Maximilian Wöber übernimmt bei Fußballmeister Red Bull Salzburg die Rolle des Abwehrchefs und brennt schon auf den Saisonstart in der Liga am Freitag gegen Sturm Graz.

In der vergangenen Saison ist es Sturm Graz gelungen, Red Bull Salzburg in der Liga zwei Mal zu schlagen. Das gelang sonst keiner anderen Mannschaft. Als Angstgegner der Bullen kann man die Grazer aber deswegen noch lange nicht bezeichnen. Denn als es entscheidend war, hieß der Sieger, wie im ÖFB-Cupfinale, Red Bull Salzburg. Und dennoch werden die Salzburger am Freitag zum Saisonauftakt in Graz eine starke Leistung benötigen, um keine böse Überraschung zu erleben.

Das weiß auch Maximilian ...