Red Bull Salzburg gewinnt, aber enttäuscht die Erwartungen der Fans

Fußballmeister Red Bull Salzburg kann aktuell keine spielerischen Impulse setzen und auch die Defensive wirkte in der Liga nicht stabil.

Die Erwartungshaltung bei den Salzburger Fußballfans ist immer hoch, wenn die Bullen ein Spiel bestreiten. Ob in der Champions League gegen einen europäischen Topclub oder in der Bundesliga, die Zuschauer gehen davon aus, dass die Truppe von Trainer Gerhard Struber außergewöhnliche Leistungen zeigt. Das gelingt in der Herbstsaison 2023 meist nur in der Königsklasse des Fußballs. Im Alltag der Liga konnten die Bullen zuletzt nicht glänzen. Dennoch feierte der Serienmeister Siege und liegt auch an der Tabellenspitze. Aber viele Fans sind unzufrieden, wollen mehr Spektakel von der verunsicherten Mannschaft sehen. Die scheint aber aktuell nicht in der Lage zu sein, in der Liga die Gegner zu dominieren. Vielleicht ist auch die Erwartungshaltung an diesen Kader, der qualitativ sicher schwächer ist als jene in den vergangenen Jahren, zu groß.

Im Spiel des Serienmeisters fehlte die Aggressivität in Zweikämpfen, die Bullen wirkten, auch aufgrund der langen Verletztenliste, müde. Vor dem Tor wurde die letzte Konzentration im Abschluss vermisst. Die wenigen guten Chancen vergab der Meister leichtfertig. Daher betonte auch Trainer Struber nach dem glücklichen 1:0 gegen den Wolfsberger AC: "Im Moment sind es Arbeitssiege, die wir einfahren. Es war kein Schmankerl, sondern ein Spiel, in das wir gut reingekommen sind in den ersten zwanzig Minuten, in dem wir dann aber die Dominanz und Kontrolle aus der Hand gegeben haben. Es fällt uns im Moment schwer, in der Bundesliga die Spiele in der Tonart zu kontrollieren und zu dominieren, wie wir uns das eigentlich vorstellen."

Ein positiver Aspekt gegen den WAC war, dass Torhüter Alexander Schlager zum neunten Mal in dieser Saison ohne Gegentor blieb. Österreichs Nationaltorhüter sprach von einer stabilen Leistung der Bullen. Eine noch stabilere wird aber nötig sein, um gegen Benfica Lissabon das Überwintern im Europacup zu schaffen. Die Chancen dazu stehen für die Bullen auch nicht schlecht. Am 12. Dezember können sich die Salzburger im letzten Gruppenspiel der Champions League gegen den portugiesischen Meister in der Red-Bull-Arena (21 Uhr) sogar eine Niederlage mit einem Tor Differenz leisten, um dennoch Platz drei zu erreichen. Der berechtigt 2024 zum Umstieg in die Europa League.

Auch Schlager ist klar, dass sich die Mannschaft im Vergleich zum Spiel gegen Wolfsberg steigern muss, um gegen die Stars von Benfica bestehen zu können. Aber in den Spielen der Königsklasse scheinen sich die Bullen besser auf die jeweiligen Gegner einstellen zu können als in der Liga. In den zwei Partien gegen Inter Mailand und Real Sociedad sowie beim Sieg im Hinspiel gegen Benfica Lissabon begeisterte die Struber-Elf auch die schärfsten Kritiker. Torhüter Schlager ist optimistisch, sieht aber Steigerungsbedarf. "Wir müssen uns in vielen Punkten verbessern, aber der Weg stimmt und wir sind immer noch Tabellenführer in der Bundesliga."

Die Salzburg-Profis genießen jetzt einmal den ungewohnten Luxus, kein Spiel unter der Woche bestreiten zu müssen. Trainer Struber will die Pause nützen. "Es ist notwendig, dass wir einmal wieder Trainingszeit haben. Wir können etwas aufbauen, was uns im Entscheidungsspiel gegen Benfica hilft."