Auswärtsschwäche und kein Red-Bull-Fußball: International kann Red Bull Salzburg in der Fremde nicht mehr glänzen, auch eine defensivere Spielweise führte nicht zum Erfolg.

Nach dem Aus in der Europa League gegen AS Rom mit einem Gesamtscore von 1:2 muss Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg in der Liga zeigen, dass diese Truppe Rückschläge verkraften kann. Denn es gilt nicht nur die 0:2-Niederlage in der italienischen Hauptstadt aus den Köpfen zu bringen, sondern auch das frühzeitige Aus im ÖFB-Cup sorgte dafür, dass die Truppe von Trainer Mattias Jaissle denkbar schlecht in das Jahr 2023 gestartet ist.

Das nationale Double, das in den vergangenen ...