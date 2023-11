Red Bull Salzburg verliert in der Europa League, die aber kein Trostpreis ist, viele Millionen Euro

Nur in der Champions League rollen die Millionen. Aber Red Bull Salzburg hat schon bewiesen, dass man auch eine Leistungsstufe darunter Euphorie unter den Fans entfachen kann.

In den Kampf um den Einzug in das Achtelfinale der Champions League kann Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg, der am Mittwoch auswärts gegen Real Sociedad klarer Außenseiter ist, in Gruppe D nicht mehr eingreifen. Real Sociedad und Inter Mailand haben sich in den ersten vier Runden den Aufstieg bereits gesichert. Aber Platz drei, der zum Umstieg in die Europa League berechtigt, zu erreichen ist für die Truppe von Trainer Gerhard Struber durchaus noch möglich. Im Duell mit Benfica Lissabon haben die Bullen aktuell mit drei Punkten Vorsprung auf die Portugiesen sogar die besseren Karten.

Finanziell ist ein Umstieg in die Europa League im Vergleich mit dem Aufstieg in das Achtelfinale der Champions League nicht gerade berauschend. 500.000 Euro zahlt der europäische Verband (UEFA) für den Einzug in die Zwischenrunde, das Play-off. In dieser spielen die acht Gruppendritten der Königsklasse dann gegen die acht Zweitplatzierten der Europa League. Das wären aktuell der SC Freiburg, Brighton, Glasgow Rangers, Sporting Lissabon, Toulouse, Villarreal, AS Rom und Karabach Agdam aus Aserbaidschan. Sollte das Achtelfinale erreicht werden, überweist die UEFA auch nur 1,2 Millionen Euro. Allein für den Einzug in das Achtelfinale der Champions League erhält jeder Club 9,6 Millionen Euro.

Und dennoch wäre für die Salzburger das internationale Überwintern ein großer Erfolg. Denn auch in der Europa League können die Fans begeistert werden. Das haben die Bullen schon einmal bewiesen. Als die damalige Truppe von Trainer Marco Rose 2018 bis in das Halbfinale vorgedrungen war. Die Europa League ist keinesfalls ein Trostbewerb, oder wie es einst Deutschlands Fußballkaiser Franz Beckenbauer ausdrückte: der Cup der Verlierer, sondern attraktiv, mit einem hohen sportlichen Stellenwert.

Auch wenn die Bullen im Vergleich mit Benfica nach dem 2:0-Sieg in Lissabon die bessere Ausgangsposition im Kampf um Platz drei haben (bei Punktegleichheit nach sechs Runden zählt der direkte Vergleich), könnte ein Remis in San Sebastián schon entscheidend sein. Dann nämlich, wenn Inter Mailand in Lissabon gewinnt. Aber die Struber-Elf wird schon eine außergewöhnliche Leistung zeigen müssen, will sie gegen den heimstarken Tabellenfünften der spanischen La Liga gewinnen. Nur dem FC Barcelona gelang es in dieser Saison, in San Sebastián zu siegen. Die Stärke des Tabellenführers der Gruppe D beweist auch, dass zuletzt fünf Profis von Sociedad im Kader der spanischen Nationalmannschaft standen. Mehr als von jedem anderen Club. Torhüter Álex Remiro, Verteidiger Robin Le Normand, die Mittelfeldspieler Martín Zubimendi und Mikel Merino sowie Kapitän Mikel Oyarzabal stehen auch am Mittwoch in der Startelf des Favoriten.

Salzburg hingegen muss auf wichtige Spieler verzichten. Zwar nahm Routinier Andreas Ulmer am Montag wieder das Mannschaftstraining auf und Leandro Morgalla, der gegen Hartberg verletzt ausgeschieden war, gab Entwarnung. Aber mit Samson Baidoo, Oumar Solet und Aleksa Terzić stehen gleich drei Abwehrspieler verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.