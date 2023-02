Red Bull Salzburg fand kein Mittel gegen AS Rom - José Mourinho lobt Matthias Jaissle

Eine schwache Halbzeit wurde Red Bull Salzburg im Play-off der Europa League zum Verhängnis. Die Bullen verspielten den knappen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in Rom bereits in den ersten 45 Minuten und schieden am Ende mit einem Gesamtscore von 1:2 aus. Nach der Partie waren die Salzburg-Spieler bitter enttäuscht.

BILD: SN/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE Roms Startrainer José Mourinho hat von Salzburg-Trainer Matthias Jaissle eine hohe Meinung. BILD: SN/AP Die Salzburg-Spieler waren nach dem Aus bitter enttäuscht. BILD: SN/AP Weltmeister Paulo Dybala (r.) erzielte das 2:0. BILD: SN/GEPA PICTURES Hinspiel-Torschütze Nicolás Capaldo kam in Rom überhaupt nicht zur Geltung. BILD: SN/GEPA PICTURES Die Roma-Fans verwandelten das Stadio Olimpico in einen Hexenkessel.