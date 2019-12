Wo haben Red Bull Salzburg und der FC Liverpool ihre Stärken und Schwächen? Den Eins-gegen-eins-Vergleich gewinnt der Titelverteidiger der Champions League recht klar mit 9:4.

Dass es im letzten Gruppenspiel der Champions League zwischen Red Bull Salzburg und Liverpool am Dienstag in der Red-Bull-Arena noch für beide Mannschaften um den Aufstieg in das Achtelfinale geht, allein diese Tatsache ist eine Sensation schlechthin. Dass die Bullen ...