Red Bull Salzburg fehlt defensive Klasse: Wechsel stürzte Bullen wieder ins Verderben

Trainer Jesse Marsch fehlt in der Champions League das berühmte goldene Händchen.

Ungläubig blickte Jesse Marsch auf die Anzeigetafel, auf der in großen roten Ziffern ein 2:6 eingeblendet war. Wie konnte Red Bull Salzburg ein Spiel, in dem man dem Champions-League-Sieger Bayern München so lange ebenbürtig war, am Ende so klar verlieren? Die Antwort wird den Trainer von Red Bull Salzburg noch länger beschäftigen. Marsch schien bei den anschließenden Interviews gezeichnet zu sein von dem heftigen K.o. im dritten Gruppenspiel. "75 Minuten lang waren wir überragend. Es ist schade, am Ende nicht ...