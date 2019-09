Red Bull Salzburg bangt vor dem Topspiel am Sonntag gegen den LASK um Torjäger Erling Haaland. Aber Trainer Jesse Marsch macht sich um seinen Angriff keine Sorgen.

Diese Nachricht musste der Trainer von Fußballmeister Red Bull Salzburg, Jesse Marsch, erst einmal verkraften. Torjäger Erling Haaland meldete sich am Freitag vor dem Training krank. Der Norweger, dem in den vergangenen Tagen nach seinen drei Toren in der Champions ...