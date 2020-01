Red Bull Salzburg feiert Schützenfest im Test gegen Zenit

Mit 6:3 hat Serienmeister Red Bull Salzburg den Test gegen Zenit St. Petersburg am Samstag gewonnen. Bei dem Match zum Abschluss des Trainingslagers in Doha feierte Alexander Walke sein Comeback im Tor.

Gespielt wurden in der Aspire Academy 3x40 Minuten, so dass Trainer Jesse Marsch viel rotieren konnte. Die Startelf ging durch ein Elfmetertor von Mergim Berisha schon nach fünf Minuten in Führung. André Ramalho per Kopf (33.) und Hee Chan Hwang (34.) im "Anfield-Stil" nach einem eleganten Haken wie beim 3:4 in Liverpool trafen zur 3:0-Führung.

Bevor nach einer Stunde durchgewechselt wurde, kassierten die Salzburger zwei Gegentreffer (54., 55.).

In der Zweitbesetzung mit überwiegend jungen Spielern und Leih-Akteuren vom FC Liefering gab es für Karim Adeyemi (63.) und Peter Pokorny (79.) Grund zum Jubeln. Dazwischen trafen die Russen zum 3:4-Anschluss (76.).

Im letzten Drittel machte Torhüter Cican Stankovic Platz für das Comeback des lange verletzten Alexander Walke. Der Routinier hatte im vorigen Sommer einen Mittelfußbruch erlitten. Sekou Koita sorgte in der 93. Minute für den 6:3-Endstand. Insgesamt zeigte sich das runderneuerte Bullen-Team sehr aktiv und spielstark gegen die mitunter recht hart einsteigenden St. Petersburger. Zenit war in der Champions-League-Gruppenphase im Herbst als Gruppenvierter ausgeschieden.

Am Sonntag reist das Team zurück nach Salzburg. Nächsten Samstag (1. Februar) folgen gleich zwei Testspiele, die unterschiedlichen Besetzungen treffen in Taxham auf Blau Weiß Linz (11 Uhr) bzw. Gornik Zabrze (14 Uhr). Eine Woche später (Sonntag, 9. Februar) startet das Frühjahr mit dem Cup-Match in Amstetten.

Red Bull Salzburg spielte mit: Stankovic - Farkas, Onguene, Ramalho, Ulmer - Okugawa, Mwepu, Junuzovic - Hwang, Daka, M. Berisha.

Ab 60.: Stankovic (80. Walke) - Wallison, Vallci, Wöber (107. Pokorny/zurück eingewechselt), Seiwald - Pokorny (80. Koita), Camara, Ashimeru - Prevljak, Adeyemi, M. Berisha (80. Szoboszlai).

Quelle: SN