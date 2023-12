Red Bull Salzburg ist für das große Finale in der Champions League gerüstet

Red Bull Salzburg zeigte sich zuletzt in der Defensive stabil. Und international konnten die Bullen im Herbst 2023 immer zulegen.

Am Dienstag geht es für Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg darum, die Herbstsaison 2023 zufriedenstellend zu beenden. Nur wenn die Bullen im letzten Gruppenspiel der Champions League gegen Benfica Lissabon in der Red-Bull-Arena Platz drei, der zum Umstieg in die Europa League berechtigt, fixieren können, steht einer ruhigen Winterpause nichts im Weg. Beim 1:0 gegen Rapid zeigte Salzburg eine engagierte Leistung, die Hoffnung macht, dass die Truppe von Trainer Gerhard Struber das Ziel, international zu überwintern, erreichen kann.

Selbst eine Niederlage mit einem Tor Differenz würde den Bullen für Platz drei reichen. Für die Struber-Elf spricht vor allem, dass sie zuletzt nur wenige Treffer zugelassen hat. Torhüter Alexander Schlager blieb in den vergangenen sieben Spielen fünf Mal ohne Gegentor. Mit dem 24. Auswärtsspiel in Folge ohne Niederlage stellten die Bullen gegen Rapid einen Ligarekord auf. Auch das sollte zusätzliches Selbstvertrauen geben. Und in den vergangenen fünf Runden der Champions League agierten Kapitän Amar Dedić und Co. auch um einiges engagierter als im Liga-Alltag. Stehen die Profis des Serienmeisters international in der Auslage, dann, so hat es den Anschein, sind sie mehr bereit, an ihre Leistungsgrenzen zu gehen.

In Wien reichten ein Tor von Kamil Piątkowski und eine seriöse Abwehrleistung, um bis auf wenige Szenen das Spiel im Griff zu haben. Und Trainer Gerhard Struber dachte auch schon an die Partie gegen Benfica. Abwehrchef Strahinja Pavlović, Mittelfeldmotor Mads Bidstrup und Routinier Andreas Ulmer wurden geschont, saßen zu Spielbeginn auf der Ersatzbank. Das Trio wird gegen die Portugiesen erste Wahl sein und die Defensive noch einmal zusätzlich stabilisieren.

Der Sieg gegen Rapid vor dem großen Saisonfinale zu Hause gegen Benfica tat allen gut. Das war auch an den Reaktionen nach dem Spiel zu erkennen. "Die vergangenen Wochen waren eine herausfordernde Zeit. Die Mannschaft versucht alles auf dem Platz zu lassen. Es waren viele Spiele am Stück und wir hatten personelle Probleme. Wie die Jungs damit umgegangen sind und wir es geschafft haben, gute Ergebnisse zu landen, macht uns glücklich", sagte Struber vor der Partie gegen Benfica: "Die Motivation und Inspiration sind auf einem extrem hohen Level. Ich erwarte mir, dass meine Jungs am Dienstag noch einmal alles geben."

Verteidigen die Bullen ähnlich gut wie gegen Rapid, dann wird der Meister im internationalen Geschäft bleiben. "Es ging nicht immer bergauf. Es gehört dazu, dass man Geduld beweist und an sich arbeitet, damit die Mannschaft und die Atmosphäre positiv bleiben. Das haben wir geschafft. Jetzt haben wir ein großes Finale. Das Ziel ist, europäisch zu überwintern. Wir müssen alles dafür tun", sagte Dedić.