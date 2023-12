Red Bull Salzburg geht angespannt in das Finale: Trainer Gerhard Struber braucht einen Notfallplan

Im letzten Spiel 2023 muss Red Bull Salzburg gegen Benfica Lissabon an die Leistungsgrenze gehen, um weiter international zu spielen.

Mit einem internationalen Topspiel geht für Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg am Dienstag eine langes, kräfteraubendes Jahr 2023 zu Ende. In der sechsten Runde der Champions League kämpfen die Salzburger in einem echten Finalspiel gegen den portugiesischen Meister Benfica Lissabon noch um Gruppenplatz drei, der 2024 zum Umstieg in die Europa League berechtigt. Benfica muss nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel in Lissabon mindestens mit zwei Toren Differenz gewinnen, um die Salzburger noch von Platz drei zu verdrängen.

Für die Bullen, die nach wie vor mit großen personellen Problemen kämpfen, heißt es, zum Jahresausklang noch einmal körperlich an die Grenzen zu gehen, jeden Zweikampf anzunehmen und eine hohe Laufbereitschaft zu zeigen. Benfica hat bisher in der Gruppenphase unter ihren Möglichkeiten gespielt. Daher wird es für die Bullen trotz der besseren Ausgangsposition ein richtig schwieriges Spiel. Aber in der Red-Bull-Arena hat der Serienmeister in der Vergangenheit schon größere Kaliber als die Portugiesen es sind, mehr als ärgern können: Zum Beispiel Napoli, Liverpool, Chelsea, AC Milan oder Bayern München. Das Stadion wird fast voll sein und Salzburg-Trainer Gerhard Struber ist überzeugt, dass seine Spieler noch einmal die letzten Kräfte mobilisieren können.

Auch durch die angespannte personelle Situation verlor Struber seinen Optimismus nicht. "Wir können, oder besser gesagt müssen, eben kurzfristig Lösungen finden, die unsere Stabilität garantieren", betonte der Bullen-Coach. Der Kuchler braucht einen Plan für den Notfall. Denn am Montagvormittag meldete sich Linksverteidiger Andreas Ulmer krank. Mit Aleksa Terzic (verletzt) und Daouda Guindo (für die Champions League von den Bullen nicht gemeldet) stehen zwei linke Verteidiger ebenfalls nicht zur Verfügung. Und Struber musste am Montag auch den Ausfall von Nicolas Capaldo, der im Notfall als Abwehrspieler einspringen hätte können, wegen einer Knieverletzung zur Kenntnis nehmen. "Favorit ist Benfica, aber wir wissen schon, dass wir auch Möglichkeiten haben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, wie wir die Portugiesen aus der Ruhe bringen können", sagte Struber. "Wir beschäftigen uns weniger mit dem Verlieren als viel mehr mit dem, was wir gewinnen können. Es geht darum, den vollen Elan auf den Platz zu bringen. Man braucht auch einen mentalen Fahrplan", erklärte Struber und sagte weiter: "Für unsere vielen jungen Profis ist es eine große Chance, sich mit der Qualität, die Weltmeister auf den Platz bringen zu messen." Im Team von Benfica stehen mit Angel Di Maria und Nicolas Otamendi nämlich gleich zwei argentinische Weltmeister von 2022.

Struber erwartet Benfica mit Mut zu viel Risiko. "Auch wir wollen aber nicht abwarten, was passiert und taktieren." So gesehen könnte es zu einem offenen Schlagabtausch kommen.

Salzburg-Torhüter Alexander Schlager verspricht Benfica einen heißen Tanz: "Es ist nicht selbstverständlich, dass man am letzten Spieltag vier Punkten auf dem Konto hast. Die Ausgangssituation haben wir uns erarbeitet. Es wird ein richtiges Endspiel. Wir wollen international überwintern, wissen aber, dass es gegen Benfica einen perfekten Tag braucht."

Und Mittelfeldmotor Luka Sucic, der zuletzt besser in Form kam, betonte: "Es wird ein intensives Spiel. Benfica muss gewinnen. Wir wissen, dass wir nicht auf Unentschieden spielen können. Wir wollen in der Red-Bull-Arena siegen. Mit dieser Einstellung werden wir von der ersten Minute an ins Spiel gehen."