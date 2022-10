Red Bull Salzburg formt Topstars: Bullen-Power beflügelt die Champions League

Viele ehemalige Profis von Red Bull Salzburg rocken die Königsklasse des Fußballs. In Haaland, Mané und Co. steckt das Bullen-Gen.

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg führt nach drei Spieltagen die Gruppe E der Champions League an. Torjäger Noah Okafor ist aktuell das Bullen-Ass in der Königsklasse. Der Schweizer steht schon wie viele andere Salzburger von Luka Sučić bis Nicolas Seiwald auf der Liste zahlreicher Clubs aus den europäischen Topligen. Dorthin haben es schon viele Kicker über die Zwischenstation bei Red Bull Salzburg geschafft. In der Königsklasse steckt viel Bullen-Gen. Auch auf dem Trainersektor.

In Salzburg werden die Talente ...