Red Bull Salzburg formte Stürmer für die DFB-Elf: Schnell, schneller, Karim Adeyemi

Mërgim Berisha ist Torgarant in Augsburg und steht kurz vor einer Nominierung in die DFB-Elf. Und sein Ex-Clubkollege bei Red Bull Salzburg, Karim Adeyemi, sprintet sich bei der Borussia aus Dortmund in die Stammelf.

SN/AP Karim Adeyemi kommt bei Borussia Dortmund immer besser in Form.