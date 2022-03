Red Bull Salzburg fühlt sich in seiner Rolle wohl: "Wir können Bayern München Schmerzen bereiten"

Mit einem 4:0 gegen Altach schoss sich Salzburg für die Partie gegen Bayern München ein. Der Bullen-Sportdirektor ist auch zuversichtlich.

Wenn am Dienstag Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg im Rückspiel des Achtelfinales der Champions League in München gegen Bayern antritt, dann sind die Rollen nach dem 1:1 im Hinspiel klar verteilt. Daran ändert auch nichts, dass die Bullen mit breiter Brust anreisen, die Bayern zuletzt doch viele Schwächen zeigten. Und der Toptorjäger der Bayern, Robert Lewandowski, nicht mehr so wie am Fließband trifft wie noch vor der vergangenen Winterpause.

Wie krass die Salzburger als Außenseiter gehandelt werden, beweist ...