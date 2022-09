Red Bull Salzburg für Königsklasse bereit: "Wir können auch gegen Topclubs eiskalt zuschlagen"

Mit dem AC Mailand gastiert ein ganz großes Team zum Auftakt der Champions League in Salzburg. Der Abwehrchef der Bullen, Maximilian Wöber, erklärt, warum Chancen vorhanden sind.

Die Champions League ist zurück und Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg ist wieder mittendrin. Zum vierten Mal in Serie dürfen sich die Bullen mit den europäischen Topteams in der Königsklasse messen. Gleich zum Auftakt der Gruppenphase am Dienstag kommt es in der Red-Bull-Arena zum Schlagerspiel gegen den italienischen Meister AC Mailand. "Es ist für uns Salzburger eine außergewöhnliche Partie, aber ich will Spieler sehen, die mit einem Lächeln den Rasen betreten", sagte Salzburg-Trainer Matthias Jaissle, der die ...