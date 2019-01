Zehn Tage lang tauscht Fußballmeister Red Bull Salzburg das Winterwonderland in Österreich mit der Frühlingssonne in Portugal. Am Donnerstag machten sich die Bullen auf den Weg ins Trainingslager nach Lagos an der Algarve. Wohlig warme 16, 17 Grad Celsius erwarten das Team von Marco Rose, dazu zehn knackige Trainingseinheiten und zwei Testspiele (27. Jänner gegen Slavia Prag bzw. 1. Februar gegen Roger Schmidts Beijing Guoan).