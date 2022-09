Champions League gegen Chelsea: Red Bull Salzburg ist bereit für Nadelstiche

Salzburgs Angriffsduo bringt die Form mit, um auch Chelsea in Verlegenheit zu bringen.

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg reist am Dienstag als klarer Außenseiter nach London, wo am Mittwoch in der zweiten Runde der Champions League Chelsea als Gegner wartet. Mit dem 1:1 in Runde eins gegen den AC Milan haben die Salzburger schon eine Überraschung geliefert. Ein Remis gegen Chelsea wäre eine Sensation. Die "Blues" sind noch einmal ein größeres Kaliber, als es die Mailänder waren.

Nach der Pleite zum Start der Gruppenphase bei Dinamo Zagreb können sich die Salzburger ...