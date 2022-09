Champions League gegen Chelsea: Abwehr von Red Bull Salzburg wird zum Bollwerk

Zum achten Mal in dieser Saison blieb Red Bull Salzburg beim 3:0 in Ried ohne Gegentor. Am Mittwoch wartet mit Chelsea die größte Herausforderung auf die Abwehr des Fußballmeisters.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Salzburgs Abwehr mit Pavlovic (m.) und Bernardo (r.) wird zum Bollwerk.