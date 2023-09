Red Bull Salzburg zermürbt Gegner: Keiner läuft so viele Kilometer wie Mads Bidstrup

Red Bull Salzburg kassierte in dieser Saison noch kein Tor in der Bullen-Arena. Dazu ist die Laufstärke der Bullen auch international überaus beeindruckend. Mads Bidstrup lief in der ersten Runde der Königsklasse die meisten Kilometer. Auch Maurits Kjærgaard landete im Spitzenfeld.

Wie soll Aufsteiger Blau-Weiß Linz gegen ein erfolgreiches Team in der Champions League, wie Red Bull Salzburg, auswärts in der Bullen-Arena einigermaßen bestehen können? Die Truppe von Trainer Gerhard Struber ist seit 13 Heimspielen gegen Bundesliga-Aufsteiger ungeschlagen (9 Siege, 4 Unentschieden). Der Tabellenführer ist dazu seit 37 Bundesliga-Partien ohne Niederlage (28 Siege, 9 Unentschieden). Wer in der Bullen-Arena gewinnen will, der muss mehr als eine Topleistung zeigen. Torhüter Alexander Schlager und Co. sind seit 45 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen (36 Siege, 9 Unentschieden). Eine derartige Heimserie gelang in der Bundesliga-Historie zuvor nur den Salzburgern selbst (53 Heimspiele von 2016 bis 2019). Nationaltorhüter Schlager kassierte als einziger Torhüter in dieser Spielzeit noch kein Gegentor im eigenen Stadion. Nach der Papierform ist es unmöglich, dass die Linzer in Salzburg gewinnen. Aber ähnlich klar war auch die Ausgangsposition vor der Partie der Bullen in Lissabon gegen Benfica am vergangenen Mittwoch. Der Viertelfinalist der vergangenen Saison in der Champions League aus Portugal begann das Heimspiel vor 60.000 Fans auch als klarer Favorit. Am Ende siegten die Salzburger.

Daher betonte auch Struber mit Respekt vor dem Gegner: "Die Linzer haben mit dem Auswärtssieg in Tirol sicher einiges an Selbstvertrauen getankt, das sie gegen uns in die Waagschale werfen wollen. Und sie haben in diesem Duell mit uns nicht allzu viel zu verlieren. Diesen Widerstand möchten wir so früh wie möglich brechen. Für uns gilt es, nach dem anstrengenden Spiel in Lissabon gut zu regenerieren. Unser klares Ziel ist es, daheim zu gewinnen." Wenn die Bullen ähnlich lauffreudig wie Mads Bidstrup in Lissabon agieren, dann wird es auch gelingen. Der Däne lief in Lissabon unglaubliche 14 Kilometer. Damit landete der Däne auf Platz eins in dieser Wertung. Platz vier ging an den Bullen Maurits Kjærgaard mit knapp über 13 Kilometern Laufstrecke. Als Topwert gilt schon eine Distanz von 12 Kilometern.