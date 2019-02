Red-Bull-Salzburg-Gegner Napoli spielte in Parma groß auf

Napoli hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft nach zwei Unentschieden wieder voll gepunktet. Salzburgs Gegner im Europa-League-Achtelfinale setzte sich am Sonntag bei Parma klar mit 4:0 durch.

In seiner Heimatstadt Parma schmeckte der Sieg für Startrainer Carlo Ancelotti besonders süß. Die Tore erzielten die Polen Piotr Zielinski (19.) und Arkadiusz Milik (36., 73.) sowie Adam Ounas (82.). Napoli profitierte auch von einer Entscheidung des Videoreferees: Der Experte am Bildschirm revidierte beim Stand von 2:0 eine Elfmeterentscheidung zugunsten von Parma, es ging ohne Strafstoß weiter.

Tabellenführer Juventus kam unterdessen zu einem 1:0-Auswärtssieg beim Drittletzten Bologna.

Für die "Alte Dame" war es bereits der zehnte Erfolg in dieser Saison mit nur einem Tor Differenz. Diesmal traf der Argentinier Paulo Dybala, der in der 59. Minute eingewechselt worden war. In der Tabelle hat Juventus einen komfortablen Vorsprung von weiterhin 13 Punkten auf Napoli. In der Champions League hatte es für die Turiner am Mittwoch eine bittere 0:2-Niederlage bei Atletico Madrid gesetzt.

