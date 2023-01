Red Bull Salzburg gehört zum Fußball-Adel: Warum Bayern München die Bullen auswählte

Wenn sich ein europäisches Topteam wie Bayern München Red Bull Salzburg zum letzten Test vor Saisonbeginn holt, dann beweist diese Einladung, wie hoch der Stellenwert der Bullen ist.

Während für den deutschen Fußballmeister Bayern München die Frühjahrssaison in der Bundesliga in einer Woche mit dem Topspiel bei RB Leipzig beginnt, startet Österreichs Meister Red Bull Salzburg erst so richtig in die heiße Phase der Vorbereitung. Im letzten Test vor dem Saisonstart proben die Bayern am Freitag aus gutem Grund gegen die Bullen aus Salzburg (18 Uhr, Bayern-Campus). Die haben nämlich eine ähnliche Spielphilosophie wie die Bullen aus Leipzig.

Das Duell der Serienmeister wird, auch wenn es ...