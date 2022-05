Red Bull Salzburg geht hochmotiviert ins Duell mit ganz besonderer Bedeutung

Rapid gegen Red Bull Salzburg verspricht Spannung, Brisanz und heiße Zweikämpfe, obwohl es für die Bullen um nichts mehr geht.

Gleich in seiner ersten Saison als Cheftrainer bei Red Bull Salzburg hat Matthias Jaissle alle Erwartungen erfüllt. Dass er in den letzten beiden Saisonspielen auch noch Rekorde aufstellen und somit seine Vorgänger Marco Rose und Jesse Marsch übertreffen kann, nimmt der Deutsche locker. "An unseren Zielen hat sich nichts geändert: Wir wollen die Partien gegen Rapid und Klagenfurt gewinnen und diese außergewöhnliche Saison so abrunden. Das ist unsere Motivation. Die Rekorde wären ein schönes Nebenprodukt", sagte Jaissle, der sich auch ...