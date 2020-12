Red Bull Salzburg geschockt: "Wir verteidigen nicht gut genug"

Red Bull Salzburg beendet das Jahr mit einem 2:3 gegen den WAC. Für Dominik Szoboszlai gab es daher kein glückliches Ende beim Meister. Und auch Trainer Jesse Marsch fand kritische Worte.

Seinen Abschied aus Salzburg hatte sich Dominik Szoboszlai, der ab dem Frühjahr 2021 für RB Leipzig spielen wird, auch anders vorgestellt. Denn Fußballmeister Red Bull Salzburg unterlag im letzten Spiel der Herbstsaison 2020 völlig überraschend dem Wolfsberger AC, der erstmals in Salzburg gewann, mit 2:3. Dabei machten die Bullen einen 0:2-Rückstand wett, aber zum Happy End reichte es nicht.

Vor dem Spiel wurde Szoboszlai von Sportdirektor Christoph Freund und dem kaufmännischen Geschäftsführer der Bullen, Stephan Reiter, verabschiedet. Da war die Welt der Bullen noch in Ordnung. Aber wer dachte, dass die Salzburger ihrem Jungstar ein schönes Abschiedsgeschenk bereiten können, der irrte gewaltig. Die Truppe von Trainer Jesse Marsch kam schwer bis überhaupt nicht ins Spiel. Auch Szoboszlai konnte nicht die erwarteten Akzente setzen. Tormöglichkeiten blieben Mangelware.

Das sollte sich nach der Pause gravierend ändern. Aber nicht die hoch favorisierten Bullen trafen, sondern die Kärntner starteten perfekt. Innerhalb von nur 68 Sekunden schlug der WAC doppelt zu. Nach schöner Kombination bediente Joveljic Scherzer, der auf 1:0 stellte (51.). Und in der nächsten Aktion erhöhte Joveljic auf 2:0. Salzburg schien schon geschlagen, aber dann rappelte sich vor allem Szoboszlai noch einmal auf, um bei seinem letzten Spiel für die Bullen nicht als Verlierer vom Platz zugehen.

Salzburg drängte auf den Anschlusstreffer, der nach fast einer Stunde auch fiel: Kofler konnte eine scharfe Kristensen-Hereingabe nicht gut genug klären, Berisha staubte ab. Wenig später leitete dann Szoboszlai im Konter mit Übersicht den Ausgleich ein, Daka stellte auf 2:2. Salzburg war nun dem Führungstreffer nahe, Daka traf nur die Stange (74.). So feierte am Schluss nur der WAC, weil Peretz ins lange Eck traf. Da kam auch bei Szoboszlai keine Feierlaune mehr auf. "So ist der Fußball. Wir haben geschlafen, waren nach der Pause mit dem Körper noch in der Kabine und haben Gegentreffer kassiert."

Marsch sah gute Szenen seiner Elf, aber er betonte auch: "Wir haben nicht gut genug verteidigt. Schade, dass die Saison so zu Ende ging. In einigen Spielen waren wir in den beiden Strafräumen nicht konsequent. Oft fehlten im Herbst nach guten Leistungen die Ergebnisse. Und wir sind in zu vielen Spielen nicht ohne Gegentor geblieben."