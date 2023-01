Red Bull Salzburg gewarnt: Weltmeister vom AS Rom kommt richtig in Schwung

Paulo Dybala, Fußball-Weltmeister 2022 mit Argentinien, treibt das Spiel vom AS Rom an. Und der Stürmer trifft regelmäßig. Auf die Abwehrspieler von Red Bull Salzburg wartet in der Europa League viel Arbeit.

SN/AP AS-Rom-Angreifer Paulo Dybala zeigte seine Qualitäten.