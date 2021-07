Red Bull Salzburg gewinnt Transferpoker um Kroatiens Jungstar Roko Simic

Wieder einmal hat Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg das Rennen um ein Toptalent für sich entschieden. Die Bullen holten Angreifer Roko Simic. Ein Schnäppchen war der 17-Jährige aber nicht.

Beim 4:1 gegen Hertha Wels am vergangenen Freitag in der ersten ÖFB-Cuprunde setzte mit Zlatko Junuzovic, der bei allen vier Treffern als Vorbereiter seine Beine im Spiel hatte, noch ein Routinier die Akzente. Aber es wurde deutlich, dass die Youngsters bei Fußballmeister Red Bull Salzburg sich immer mehr in den Blickpunkt spielten. Allen voran Benjamin Šeško, der gleich im ersten Pflichtspiel der Saison mit zwei Toren zeigte, dass er auf dem Weg in die Stammformation im Bullen-Angriff kaum zu stoppen ...