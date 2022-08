Red Bull Salzburg gibt Benjamin Sesko an RB Leipzig ab

Der nächste Toptransfer eines Salzburg-Talents wird frühzeitig fixiert. Stürmer Benjamin Sesko wechselt nach der Saison zum Schwesterverein nach Leipzig.

Laut SN-Informationen wird der Deal am Mittwoch offiziell gemacht. Der 19-jährige Slowene, um den zahlreiche internationale Topclubs gebuhlt hatten, habe Klarheit über seine Zukunft haben wollen. Er wird beim deutschen Pokalsieger einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. RB Leipzig beobachte den Stürmer schon länger, hieß es. Für die laufende Saison und damit auch in der Champions League wird Sesko aber für die Salzburger auf dem Platz stehen. Zuletzt begeisterte Sesko mit seinem Siegtreffer beim 1:0-Testsieg gegen den FC Liverpool.

Für den Transfer wird Red Bull Salzburg inklusive Bonuszahlungen rund 30 Millionen Euro kassieren. In bislang 39 Pflichtspielen für die Salzburger erzielte Sesko zwölf Tore. Für den FC Liefering traf er in der 2. Liga 22 Mal in 44 Spielen.