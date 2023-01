Red Bull Salzburg gibt Gas und Jaissle betont: "Ich habe hohe Ansprüche an mein Team"

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle sieht bei seiner Mannschaft noch Verbesserungsbedarf.

Nach der überzeugenden Leistung im ersten Testspiel vor der Saison 2023 gegen Bayern München mühte sich Fußballmeister Red Bull Salzburg am Montag gegen Sparta Prag zum ersten Sieg im neuen Jahr. Nach dem 2:1 am Montag im Trainingslager in Marbella zeigte sich Salzburg-Trainer Matthias Jaissle aber nicht ganz zufrieden.

Nach schweißtreibenden Einheiten an den ersten beiden Tagen im Camp durften die Bullenkicker am Dienstag regenerieren. Die Strapazen der Übungseinheiten waren schon zu erkennen. "Es war ein Testspiel, in ...