Red Bull Salzburg gibt richtig Gas: Der Lockenkopf ging über die Schmerzgrenze

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg ist schon wieder perfekt in die Saison 2019 gestartet. Drei Testspiele wurden bisher absolviert, alle drei wurden gewonnen. Und beim 1:0 am vergangenen Sonntag gegen den Sechzehntelfinalisten der Europa League, Slavia Prag, zeigten Andre Ramalho und Co., dass sie auch in einem Test bereit sind, über die Schmerzgrenzen zu gehen.