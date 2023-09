Red Bull Salzburg gibt sich nach Machtdemonstration nicht zufrieden

Red Bull Salzburg agiert unter dem neuen Trainer Gerhard Struber souverän und clever. Und der Chefcoach des Serienmeisters ist überzeugt, dass seine Mannschaft noch weiter zulegen kann.

Immer wenn Fußballmeister Red Bull Salzburg in den vergangenen Jahren auf Rekordmeister Rapid traf, dann lag viel Brisanz in den Duellen - im Vorfeld der Partie und dann auch auf dem Rasen. Am Sonntag fehlten zumindest auf dem Platz in ...