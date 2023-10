Red Bull Salzburg traf spät und benötigte eine Glanzreaktion

Nach der zweiwöchigen Länderspielpause warten auf Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg entscheidende Spiel. Im Test gegen Ried konnte sich am Donnerstag nicht wirklich ein Spieler aufdrängen.

Die Länderspielpause nützte Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg am Donnerstag für ein Testspiel gegen den Zweitligisten Ried. Beim 1:0 gegen die Oberösterreicher fehlten nicht nur die vielen Nationalspieler der Bullen, sondern auch weiter der erkrankte Trainer Gerhard Struber. Andreas Ulmer, Nicolas Capaldo, Mads Bidstrup, Oscar Gloukh und Co. dominierten zwar das Spiel, Großchancen blieben aber Mangelware. Torhüter Jonas Krumrey parierte einen Elfer der Rieder, Moussa Yeo traf spät zum Sieg (80.). Krumrey wurde auch zum Spieler der Partie gewählt. Für Innenverteidiger Kamil Piatkowski war die Partie vorzeitig zu Ende. Der Pole musste schon vor der Pause verletzungsbedingt das Feld verlassen.

Nach dem 2:2 am vergangenen Sonntag in Klagenfurt geht es für die Bullen am 21. Oktober im Heimspiel gegen den LASK darum, nicht weiter an Boden zu verlieren. Daher hofft Trainer Struber auch, dass seine Nationalspieler gesund wieder nach Salzburg zurück kehren.

"Dass wir nun Zweiter sind, ist kein großes Malheur, die Meisterschaft wird ja nicht nach zehn Runden entschieden", sagte Salzburgs Sportdirektor Bernhard Seonbuchner. Dem Titelverteidiger fehlt nur ein Punkt auf die Spitze. "Wir hatten eigentlich in Klagenfurt alles im Griff", meinte Seonbuchner, der aber weiß, dass in den nächsten beiden Heimspielen eine Leistungssteigerung her muss. "Die Leistung über 90 Minuten war nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten", resümierte Seonbuchner. Die Bullen stehen jedenfalls erstmals in dieser Saison unter Druck. Sowohl national als auch international lief es zuletzt nicht nach Wunsch.

Bei den Salzburgern, in deren Reihen nicht nur der immer noch erkrankte Trainer Gerhard Struber, sondern auch insgesamt 13 Teamspieler fehlten, konnten etliche Talente des FC Liefering und der Red Bull Akademie ihr Können zeigen.

Aufgrund von Verletzungen nicht dabei waren Fernando, Sekou Koita, Bryan Okoh und Lukas Wallner bzw. Nico Mantl (private Gründe).

Salzburg: Krumrey; Guindo (46. Gevorgyan), Piatkowski (42. Leitner), Solet (62. Pejazic), Ulmer; Diambou (62. Sulzbacher), Capaldo, Forson (62. Diabate), Bidstrup (46. Sadeqi), Gloukh (62. Yeo); Verhounig (88. Brandt)